Авраам Руссо назвал виновного в своем похищении

Певец Авраам Руссо обвиняет бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в похищении. Бизнесмен хотел заставить строптивого певца согласиться с его условиями.

По версии следствия, в 2004 году Исмаилов обратился к своему племяннику – экс-гендиректору ресторана "Прага" Зауру Марданову с щепетильной просьбой. Необходимо было заставить певца Авраама Руссо, чью деятельность он некоторое время финансировал, возобновить сотрудничество на невыгодных для того условиях.

Сообщается, что 31 января 2004 года, в конце дня, Руссо приехал по приглашению Исмаилова в ресторан "Прага" в центре Москвы. Там, в личном кабинете предпринимателя, у артиста отобрали телефон и избили, "нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью". Тельман вместе с племянником потребовали от звезды подписать контракт о сотрудничестве.

Далее Авраама силой усадили на заднее сиденье автомобиля и отвезли на подмосковную дачу – в Апрелевку. Вечером 1 февраля артист согласился выполнить требования похитителей. После Исмаилов приказал отпустить артиста.

Примечательно, что Руссо написал заявление в Следственный комитет только через 14 лет после описываемых им событий – дело возбудили 17 сентября 2018 года. Правоохранительные органы начали расследование. Заура Марданова задержали, допросили, а в его доме провели обыск. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Адвокат бизнесмена Марина Русакова называет обвинения в адрес своих подзащитных "незаконными, надуманными и абсурдными". Она считает странным, что звезда обратилась в полицию спустя десятилетие.

Где сейчас находится Тельман Исмаилов, неизвестно. Его подозревают в причастности к гибели предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, а также незаконном обороте оружия. В сентябре 2017 года дом бизнесмена обыскали, а Басманный суд Москвы заочно арестовал его.