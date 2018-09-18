В семье Гарика Харламова произошла трагедия

Трагедия в семье известного российского комика Гарика Харламова. Как сообщил артист в соцсетях, скончался его отец.

Фотографию Юрия Харламова с трогательной подписью Гарик опубликовал в своем Instagram. На снимке отец держит его на руках.

"Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи", — подписал фото артист.

Родители Гарика Харламова развелись, когда ему было всего девять лет. После развода Юрий Харламов перебрался в Чикаго. В подростковом возрасте сын некоторое время жил с ним, однако позже вернулся в Россию, пишет Life.ru.

Напомним, Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году. А в 2014-м артист сам стал папой: у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и периодически делится трогательными постами в Instagram.

Гарик признается, что старается быть хорошим отцом для своей девочки – таким же, каким был для артиста его папа.

Гарик Харламов печальную весть получил в столице Армении. Вместе с другими резидентами Comedy Club – Гариком Мартиросяном, Павлом Волей и другими – он прибыл в Ереван, чтобы сняться в очередном выпуске шоу.