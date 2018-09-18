Опубликовано трогательное послание Петросяна к любовнице

Журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова всегда была на особом счету у юмориста Евгения Петросяна. Молодая женщина, которые многие считают любовницей артиста, много лет была под крылом у звезды.

Как удалось выяснить журналистам, артист познакомился с Татьяной, когда той не исполнилось и семнадцати лет. Тогда Брухунова вместо того, чтобы ходить на свидания с мальчиками и посещать дискотеки, все свободное время дарила артисту.

Как выяснилось, уже тогда девушка была с Евгением Вагановичем на короткой ноге. Он даже посветил ей сентиментальное послание.

В 2006 году Петросян написал на своем сайте E-Petrosyan.ru: "О своих помощниках я написал в новой книге. Это благодаря и им она выходит в свет. Заметное место среди этих помощников занимает Татьяна Брухунова – хозяйка этого сайта, за что ей большое спасибо. Книга „Хиханьки-хаханьки – 2, или Доктор Смех“ выйдет буквально на днях, т. е. в конце апреля. Это большая книга о сегодняшнем остроумии нашего народа".

Отметим, что ушлым журналистам удалось найти издание, о котором говорит в своем обращении юморист. Надо отдать должное, они проделали кропотливую работу, и в итоге отыскали единственный экземпляр в московской библиотеке № 127.

Примечательно, что Брухунова в этой книге также упоминается. В предисловии Евгений Ваганович благодарит помощников со всех концов русскоязычного мира, которые приложили руку к составлению сборника. Своих соавторов Петросян называет "корреспондентами смешного". Из ста человек, которые собирали шутки, юморист выбрал восемь. В их числе оказалась и Татьяна.

Отметим, что все "находки", опубликованные в книге, подписаны именем и фамилией "корреспондентов". Примечательно, что автор отделил Брухунову от остальных составителей тремя сердечками – больше такого нет ни у кого. Об этом сообщает "Антенна телесемь".