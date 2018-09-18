Соловьев заткнул Киркорова за пояс

Фестиваль "Новая волна" не получил высоких рейтингов в телеэфире. Телеканал "Россия 1" отдал прайм-тайм политическим шоу, из-за чего выступления участников конкурса сдвигались на ночное время.

Компания ВГТРК решила выделить для одного из самых популярных и любимых зрителями ​музыкального события ​очень неудобное время. Творческие вечера, конкурсы и церемонии открытия и закрытия были показаны глубоко за полночь, когда основная аудитория "России 1" давно отходила ко сну.

Представители организатора фестиваля – компании Игоря Крутого "АРС" – поясняли артистам и журналистам, что время эфиров утверждено руководством телеканала. Неофициально же добавляли: ВГТРК отдает приоритет политическим брифингам и ток-шоу. Более того, из-за их задержки время эфира "​Волны" иногда сдвигалось и вовсе на ночные часы.

​В результате конкурс, прошедший на минувшей неделе, впервые в своей истории собрал удручающий рейтинг. ​По данным Mediascop​, трансляция одного из главных музыкальных зрелищ лета не вошла в топ программ-лидеров на канале. А в общем топе музыкальных программ на ТВ "Волне" удалось занять только четвертую строчку рейтинга – в лидерах оказался фестиваль "Жара", который транслировал Первый канал.

Как пишет Super, конкурсная часть "Новой волны", где за гран-при в семь миллионов рублей боролась талантливая молодежь из разных стран, начиналась в третьем часу ночи. За бортом прайм-тайма оказались номера самых ярких участников – в частности, Дарьи Антонюк, которую сам Игорь Крутой уже окрестил "новой Пугачевой", вокалиста из Армении Геворга Арутюняна и протеже Димы Билана – Ани Зориной.

Издание рекомендует Игорю Крутому к следующему году, чтобы избежать подобных неприятностей, сделать выводы и тщательнее изучить политику нынешнего ТВ. Для которого, как выяснилось, ток-шоу вроде "Вечера с Владимиром Соловьевым" важнее творческого вечера Филиппа Киророва. Сам маэстро комментировать сводку телерейтингов отказался.