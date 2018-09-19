Ксения Собчак объявила о второй беременности
"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов, добавив, что сейчас они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.
Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать себе помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ". По словам работником съемочной площадки, "особенное" положение Собчак уже стало заметным для окружающих, передает Super.ru.
Слухи о второй беременности Собчак муссировались уже давно. Например, прошедшим летом журналистка для выхода в свет постоянно выбирала просторные платья, подогревая интерес к своему положению. О второй беременности светской львицы даже открыто говорила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.
Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.
Экс-участница телестройки готова пойти в суд
Актера поймали на слове во время интервью
Программа "Прямой эфир" ввела в заблуждение зрителей
Девушка уже много лет рядом с юмористом