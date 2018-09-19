Ксения Собчак объявила о второй беременности

Светская львица Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит".

"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов, добавив, что сейчас они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.

Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать себе помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ". По словам работником съемочной площадки, "особенное" положение Собчак уже стало заметным для окружающих, передает Super.ru.

Слухи о второй беременности Собчак муссировались уже давно. Например, прошедшим летом журналистка для выхода в свет постоянно выбирала просторные платья, подогревая интерес к своему положению. О второй беременности светской львицы даже открыто говорила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.

Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.

