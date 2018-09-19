Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло

Валерий Леонтьев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал, чего лишился, когда переживал в номере отеля болезнь.

Все началось с того, что в начале сентября Валерий Леонтьев внезапно обратился к многочисленным поклонникам с объявлением, что ближайшие концерты вынужден отменить. Как сообщает Пятый канал, популярного исполнителя свалили лихорадка и кашель.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что якобы артисту несколько раз в день вызывали скорую. Говорят, будто Леонтьеву ставили капельницы, он еле передвигался. К счастью, медики откачали певца, и он снова готов радовать своим творчеством поклонников.

Однако в разговоре с журналистами Леонтьев признался, что в результате болезни лишился своего фирменного загара. "Уже все облезло, пока я лежал в Сочи в номере. Пока прятался от сквозняков и прочего, загар сошел", – констатировал исполнитель.

Как рассказали в близком окружении, Валерий почувствовал недомогание еще в Москве. "Но там ему скоро стало лучше, – сообщили Dni.Ru члены коллектива артиста. – Потом этот перелет в Сочи его подкосил, и он снова слег. Врачи сделали все возможное, чтобы поставить артиста на ноги. Но, увы, не смогли помочь ему выйти на сцену".

По словам Леонтьева, его сразила пневмония. Отметим, что в августе прошлого года от этой болезни скончался Олег Яковлев, бывший солист группы "Иванушки International". Певец был помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Медики подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти не смогли.