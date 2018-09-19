Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Шоу-бизнес

Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко обрастает скандальными подробностями. Стало известно о "новом наследнике" баснословного состояния юмористов, с которым Степаненко якобы будет труднее договориться, чем с самим Петросяном.
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Интервью дала адвокат Елены Степаненко. Елена Забралова объяснила свою откровенность желанием защитить юмористку не только как юрист, но и просто как человек, который не может "спокойно воспринимать информационную травлю очень достойного, порядочного и верующего человека". По словам Забраловой, Степаненко убеждена, что Петросян организовал ее травлю. "Обращаю внимание: Петросян старается остаться за кадром. Но ведь то, что говорит в СМИ его представитель, он говорит от имени Евгения Вагановича", – подчеркнула Забралова.

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Адвокат опровергла информацию о том, будто юмористы не живут вместе 15 лет. Якобы у Степаненко и Петросяна был венчанный брак. Лишь в 2017 году юморист ушел из семьи. Причем, убеждена Забралова, Петросян старается скрыть истинные причины развода. "В прессе уже писали о молодой помощнице Евгения Вагановича. Думаю, эти сведения небезосновательны. Я понимаю Евгения Вагановича: кому захочется рассказывать о своем романе с полувековой разницей в возрасте, о своих действиях, которые причиняли ущерб семье, о дорогих подарках молодой помощнице? Думаю, именно поэтому Евгений Ваганович и потребовал срочного раздела имущества", – поведала адвокат Степаненко.

Она рассказала, будто Петросян сообщил жене, что уходит от нее, и сразу же заговорил о разделе имущества. "Очень торопил с этим. Для Елены Григорьевны все это было неожиданным. Более того, представитель Петросяна даже стал уверять, что лучше сейчас разделить имущество, поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником!" – цитирует Забралову сайт "Комсомольская правда".

Представитель Степаненко призналась, что семья "очень обеспокоена" такими заявлениями. "Непонятно, что за новые наследники, как могут какие-то наследники вступить в этот процесс, ведь сам Евгений Ваганович в добром здравии, а семья и впредь желает ему благополучия и здоровья", – сказала адвокат. Она дала понять, что речь идет не о дочери от первого брака и не о внуках Евгения Петросяна.

 

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Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)

 

Забралова заявила, что Степаненко не претендует на 80% общего имущества, как сообщалось ранее. "На день обращения в суд и до настоящего времени требования Елены Григорьевны составляют менее 50% от стоимости заявленного к разделу имущества. Потом, после описи имущества и установления обстоятельств дела, предшествующих разделу, исковые требования могут быть изменены. Но даже если они изменятся – то в строгом соответствии с законом", – подчеркнула адвокат.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, прожив вместе более 30 лет. Говорят, поводом для расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Якобы Петросян настолько увлекся 29-летней ассистенткой, что подарил ей две квартиры.

Автор: Наталья Аряева19 сентября 2018, 11:46
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