Муж Королевой вцепился в пышную грудь звезды "Дома-2"

Эпатажная экс-участница реалити-шоу Рита Керн похвасталась на своей страничке в Instagram совместным фото с Тарзаном. Похоже, девушка положила на него глаз.

"Как вы относитесь к стриптизу? Мужскому или женскому – есть разница? Мы подходим с Тарзаном?" - задала вопрос подписчикам звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера. Она тоже захотела, чтобы любимый станцевал ей в постели. "Буду упрашивать, а то все мы, девочки, стараемся. А мужской танец – это гораздо интереснее", – заключила Керн.

"Конечно подходите, вон как за сиси ухватился, а стриптиз, это ведь не плохо, тоже самое, как и танцы)", "Нравится Тарзан. Типаж у вас одинаковый – сладенькая развратная картонка, за которой завидное воспитание и интеллект", "Так ведь Тарзан и Наташа расстались давно. Об этом же говорили и писала. Сначала фоткаются, а потом вспоминают о жене (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались фолловеры девушки.

Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но успела наделать много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности – например, носить чересчур короткие юбки и кофточки с большим вырезом.