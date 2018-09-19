Жена сняла на видео футболиста Глушакова с проституткой в бане

В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья.

"Вот он, в бане! И проститутка его. Я это сказала. А жена приезжает и застает его. Вот, пожалуйста!" – срывающимся голосом произносит женщина за кадром, пытаясь войти в помещение – дорогу ей загородили двое мужчин. В это время Денис Глушаков прохаживается по комнате в одном полотенце.

Разъяренная жена не оставляет попыток попасть в баню. "Я знаю, что делаю. Открывай дверь!" – кричит она. Глушаков с той стороны тянет дверь на себя. Раздается треск, будто от удара, камера смещается вниз.

В кадре снова появляется баня. Денис отходит вглубь комнаты, а камера "ловит" темноволосую женщину в черных брюках и белом пиджаке. Та, заметив, что ее снимают, скрывается. "Вот она, проститутка его!" – с удовлетворением говорит супруга Глушакова. На этом ролик обрывается.

Запись появилась в соцсети Twitter. "Зачем такое в сеть выкладывать, это ж ***", "*** вообще. *** такое выкладывать? Это его личное дело, пусть кого хочет, того и ***", "Что за баба снимает ,голос жены ? или теща спалила )))", "Ко мне низяяя, какая игра)))", "Так, ну это уже правда слишком (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали ошеломленные комментаторы.

Когда было снято видео, точно не известно. Однако футболист давно не публикует фотографии с женой и не носит обручальное кольцо. Что касается супруги, ее не видят на матчах с участием команды "Спартак", за которую играет Глушаков. Напомним, что Денис и Дарья поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.