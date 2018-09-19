Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде

18 сентября исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В честь круглой даты родители закатили двойняшкам Гарри и Лизе грандиозный праздник.

На вечеринке Гарри и Лизы отметились только самые близкие друзья. Певица Жасмин привела на праздник дочь Маргариту и сына Мирона, а дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина пришла в компании старшего сына Анатолия. Детей развлекали аниматоры, которые показывали фокусы, пускали мыльные пузыри, выходили на импровизированную сцену с животными.

А еще гостям пела Светлана Лобода. Отметился на празднике и "золотой голос России" Николай Басков. Впрочем, все внимание было приковано к Алле Пугачевой. Примадонна предстала на торжестве в брючном костюме весьма экзотической леопардовой расцветки. Завершила свой образ артистка завитыми рыжими локонами.

Пользователи Сети прокомментировали видео, которые гости публиковали в соцсетях. "Ого, прям дикая кошка", "Особенно понравился торт "Замок", с первым Юбилеем Лиза и Гарри!!!", "Шушеру подхалимов убрать бы оттуда. И праздник удался бы еще лучше", "Как прекрасно когда рядом с тобой маленькие детки – как воздух, как сила, как энергия и любовь. Теперь понимаешь своих предков у которых были более 10 детей, а младшие как воздух всегда рядом. Максим и Алла здоровья вам и сил поднять Лизу и Гарри и увидеть еще внуков", "Взрослые не веселятся, а себя на видео снимают, ну и время (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева преподнесли в качестве подарка на первый юбилей Гарри и Лизе клетки с хомяками и канарейками. Подразумевается, что животные привьют детям чувство ответственности.