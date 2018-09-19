Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал

Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России Дмитрия Нагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересует реакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого канала и Кремля.

прочитано 2248 раз