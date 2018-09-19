"Иди-ка ты!" – попавший в аварию Билан взорвался

Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему в аварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцу справиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариев попадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьма эмоционально.

Поклонники выражают свою радость по поводу того, что сам Билан в аварии не пострадал. Переживать за своего кумира они начали после того, как певец сообщил, что говорит "странным голосом". Неужели их любимый артист охрип? – испугались фанаты.

Однако Дима успокоил пользователей. Оказывается, после того, как Билан попал в аварию, стресс как-то подействовал на голосовые связки, и в результате он говорит "каким-то странным голосом".

"От стресса немного голос осип ) нет я не кричал , наоборот был холодного ума вчера и да и причин не было , просто говорю сегодня странным голосом каким то ))))", – написал Билан в Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Поклонники облегченно перевели дух и попросили артиста что-нибудь исполнить – пусть и с необычным звучанием. Певец в ответ выложил видео с грустной мелодией.

Пробились в ленту и тролли, оставившие язвительные комментарии по поводу разбившегося в аварии Билана и состояния артиста. "@hrundels а иди-ка ты в пень !!! Просто и без ошибок , бот -полиглот !", – взорвался Дима.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что Дима Билан разбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать своей вины.

Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре. Как сообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной "полюбовно и по закону".