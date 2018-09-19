"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой

Многие поклонники продюсера Максима Фадеева уверены, что первым его проектом была главная певица второй половины 90-х Линда. Как оказалось, еще до этого музыкальный менеджер курировал таинственную брюнетку. К слову, значительно похудевший Фадеев эту историю пока не комментирует.

Девушку звали Лариса Смелова и она была возлюбленной Сергея Кислова, владельца "Студии 8", на которой записывался Фадеев. Хозяин звукозаписывающего ателье свел свою фаворитку с будущим звездным продюсером.

Кислов познакомился девушкой в 1991 году в коридоре Свердловской консерватории. Смелова не смогла сдать последний вступительный экзамен и горько плакала. Владелец студии решил помочь красотке и организовал ей поступление.

Девушка еще раз прошла испытания и не этот раз успешно. "Когда она сдавала экзамен, мы с Витей Зайцевым сидели в его студии. Выход из нее был на сцену зала, где, в общем-то, и проходил экзамен. И вдруг слышим: вокальная партия, классно звучит голос. И мы между собой говорим: "Голос потрясающий. Девушка, скорее всего, в теле, с пышными формами!" Выглядываем: а поет Лариска. Она маленькая, ростом 164 см, весит не больше 50 кг", – вспоминает Кислов.

Добавим, что ни в одном из интервью похудевший Фадеев не упоминал о работе с этой артисткой. Фанаты были уверены, что его карьера началась с певицы Линды.

Сергей понял, что из Ларисы можно сделать звезду. Он решил вложить деньги в ее раскрутку. Смелова получила псевдоним Лора, а ее личным продюсером стал начинающий композитор Фадеев.



Эта работа буквально спасла семью Максима от голодной смерти. "Помню, что его первая жена Галя сидела у меня в кабинете. И она мне говорит: "Ну, что делать? Денег он не зарабатывает. Я мою полы в подъезде. На эти деньги и живем. Если сегодня помою, мы поедим. Не помою – не поедим", - вспоминает прошлые проблемы исхудавшего ныне Фадеева хозяин студии звукозаписи.

Сергей предложил Максиму создать альбом для Лоры. Продюсер написал музыку ко всем песням девушки. Пластинка вместила в себя 10 треков и получила название "Мадам Париж". К сожалению, певица пропала со сцены сразу после выхода первого "сольника". Она вышла замуж и уехала в Грецию. Однако благодаря Лоре у Фадеева появились первые деньги и нужные связи, которыми он с умом воспользовался и сделал головокружительную карьеру. Об этом сообщает интернет-портал "Щи".

Добавим, что сейчас Фадеев ведет несколько популярных проектов, также он всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он потерял 61 килограмм.

Отметим, что Максим как-то говорил, что сбрасывать вес ему помогает особая система, детали которой он пока держит в тайне. Он обещал рассказать правду после того, как достигнет цели. Также похудевший Фадеев сбреет бороду, которую он носил, чтобы скрыть второй подбородок.

