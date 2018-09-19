Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"

Последние новости шоу-бизнеса Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
партнеры
Среда 19 сентября
Лента новостей
20:28
Из Италии выгнали снимавшего проповедь Папы Римского африканца
19:37
На Украине угрожают захватить Киево-Печерскую лавру
18:56
В Казани ребенка сбили на пешеходном переходе
18:50
На детской площадке в Тюмени забил фонтан из кипятка (видео)
18:46
Как цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу
17:58
Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине
17:55
Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов
17:48
Под Челябинском обрушилась шахта
17:38
Группа "Гости из будущего" снова вместе
17:31
В Омске иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
17:27
Госдума запустила англоязычную версию сайта
17:03
Названа причина крушения МиГ-31 под Нижним Новгородом
16:47
В ДТП под Волгоградом погибла семилетняя девочка (фото)
16:43
Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
16:26
Любовница Тимати ждет ребенка
16:22
Под Нижним Новгородом разбился самолет
16:22
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком
16:09
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
16:08
Американские самолеты приближаются к границам России
16:04
Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20
16:03
"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией
15:35
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
15:31
Крушение крана в Приморье попало на видео
15:10
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
15:03
Опозоренный в бане Глушаков подал на развод
15:01
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20
14:51
На БКЛ запустят еще два тоннелепроходческих щита
14:47
Анна Хилькевич обнародовала кадры из роддома
14:25
Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде
14:20
Порнозвезда в шоке от секса с Трампом
13:58
В ночном клубе Екатеринбурга убили студента
13:41
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
13:38
В Москве завершается строительство платформы Ленинградская
13:35
Россиян травят вызывающей рак картошкой
13:29
Fairy выпустил средство для мытья посуды без красителей и добавок
13:26
Жена сняла на видео футболиста Глушакова с проституткой в бане
13:22
В Башкирии в ДТП с фурой погибли двое детей
13:08
В горах Северной Осетии погиб иностранный турист
13:01
Порномодель продает грудь на аукционе
12:49
"Все соки выжмет": стало известно о разводе и шантаже Собчак
12:48
Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост
12:38
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
12:23
Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук
12:23
Под Москвой бизнесмена атаковала банда из 13 человек
12:23
Муж Королевой вцепился в пышную грудь звезды "Дома-2"
12:19
Какие привычки нас старят
11:46
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
11:42
"Что у него в трусах?": Гусев из "Дома-2" возбудил народ
11:33
Известный телеведущий умер после долгой болезни
11:31
Медведев поздравил избранных на высокие посты единороссов
11:24
В вологодской сауне погиб 26-летний мужчина
11:14
Джефф Монсон признался в любви к Виктору Цою
11:06
"Дима, вам тушенки хватило?": Нагиев рассказал о встрече с Путиным
11:04
14-летнему сыну Штурм стало плохо после допроса
10:50
На трассе в Башкирии иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
10:40
В Москве загорелась больница
10:26
Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна
10:22
Телеведущий в прямом эфире поиздевался над Ольгой Бузовой
10:19
Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду
10:04
Больная пассажирка посадила летевший в Москву лайнер в Тюмени
09:48
Крик души матери погибшего в Сирии военного
09:43
За что хотят посадить бизнесмена Сергея Вялкова
09:43
"Сразу стало очень страшно": знаменитый актер о смертельном диагнозе
09:39
Создатель сериала "Альф" умер при загадочных обстоятельствах
09:16
Опубликованы имена погибших в катастрофе Ил-20
09:12
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
09:07
Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
08:56
"Слишком много стресса": Гоген Солнцев впервые заговорил после "похорон" старушки-жены
08:37
"В голове все перевернулось": Дима Билан разбился в аварии
08:25
"Придется публично отдуваться": как в Израиле отреагировали на убийство 15 россиян
08:21
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
05:30
Ксения Собчак объявила о второй беременности
22:01
Экипаж Ил-20 видел свою смерть
22:00
Есть жертвы: новые данные о столкновении автобусов под Воронежем
21:48
Россиян напугали новой строкой в платежках ЖКХ
21:43
Жир с живота на попу: изуродованная операциями звезда "Дома-2" решилась на признание
21:39
В аварии под Воронежем пострадали 40 человек
21:28
Какая гадость: дочь Пугачевой спуталась с трансвеститами
21:18
Остались сутки: названа дата конца света
21:04
Жена показала Николая Носкова после новостей об инсульте
21:02
Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
20:58
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20
20:44
Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
20:40
Опубликовано трогательное послание Петросяна к любовнице
20:30
Распутиной отрезали нос и увеличили грудь
20:30
Шведы задумались о покупке мусора из России
20:15
Соловьев заткнул Киркорова за пояс
20:14
В Петербурге стерли легендарную надпись времен блокады
19:43
В Волгограде массово умирает рыба
19:23
В семье Гарика Харламова произошла трагедия
19:18
Какие штрафы заплатят депутаты Госдумы за прогулы
19:09
Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
19:03
"Дебил!": Нагиев проговорился о втором сыне
18:51
Джоли тайно выдали замуж за британского миллиардера
18:34
Бесноватые украинцы обрадовались гибели россиян в Сирии
18:18
Бузова вышла из себя из-за наглой измены
18:15
В Башкирии после ДТП перевернулся катафалк с гробом (фото)
18:11
Прикрывающая голую грудь Наталья Штурм прокомментировала скандал с экс-мужем
17:51
Под Волгоградом девятилетнюю девочку убило ударом тока
17:47
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
Нагиев при всех сорвал колготки с пьяной Гузеевой
Шоу-бизнес

Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"

Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фанаты, возмущенные скандальным клипом "Ибица", дождались извинений от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Артисты сняли покаянное видео.
прочитано 1258 раз

Едва ли покаянный вид Киркорова и Баскова убедил тех поклонников, кто всерьез обиделся на них за клип "Ибица". Да и вряд ли певцы действительно преследовали такую цель – судя по всему, они наслаждаются, эпатируя зрителей.

ПО ТЕМЕ

Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"

"Отвратительная мерзость": телеведущий о запретном чувстве Киркорова к Шнурову

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В новом ролике артисты, наряженные в объемные костюмы, преследуют своими извинениями за клип "Ибица" пожилую поклонницу в универмаге. "Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки", – поют Николай с Филиппом. В итоге получилась пародия на совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It – там рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями.

Напомним, после выхода клипа на песню "Ибица" вокруг Филиппа Киркорова и Николая Баскова разразился скандал. Поводом для шумихи стал ролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили над всем, чем только можно – по их мнению, весьма остроумно. Однако большинство зрителей почувствовали себя оскорбленными.

Мнение большинства по поводу клипа "Ибица" выразил известный журналист Дмитрий Киселев. Телеведущий заявил, что дуэт артистов – не "просто дурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, что эстетика их клипа "низкопробна". Более того, исполнители в клипе "Ибица" нарушают все предписания Роскомнадзора, касающиеся нецензурной лексики – причем делают это демонстративно. Журналист потребовал лишить певцов звания народного артиста.

Автор: Андрей Евлампиев19 сентября 2018, 19:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями

567

комментарии

Политика

Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
Европа наплевала на данные России по МН17
Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)

Шоу-бизнес

Оправдавшиеся за клип "Ибица" Киркоров и Басков стали посмешищем
Лера Кудрявцева удивила постельной сценой
Пресняков поддержал отрывающегося с проститутками в бане Глушакова
"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила о второй беременности

Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит"
Шоу-бизнес

Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук

Певица прокомментировала мнение коллеги
Шоу-бизнес

Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде

Примадонна отметила день рождения двойни
Шоу-бизнес

"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией

Телеведущая предстала в новом образе

Гороскоп

Беременность Порошиной оказалась обманом
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"
Маликов вывел в свет постаревшую жену
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Спорт

Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде

Регионы

Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru