Пресняков поддержал отрывающегося с проститутками в бане Глушакова

Скандал вокруг капитана "Спартака" вредит команде. Из того, что Денис Глушаков побывал с кем-то в бане, не стоило делать трагедию, считает известный музыкант.

Денису Глушакову сейчас нелегко. Конфликт капитана "красно-белых" с тренером Массимо Каррерой, судя по всему, достиг своей кульминации – вот-вот что-то случится, считает известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший.

Пресняков напомнил, что противостояние между тренером и капитаном команды возникло не вчера – оно началось, когда Глушаков поставил в соцсети "лайк" обидным для Карреры стихам актера Дмитрия Назарова. Но именно на этой неделе конфликт достиг той фазы, когда скрывать его стало невозможно. А еще этому добавилась история с баней.

"Что же касается сауны: дело молодое, кто ж там не бывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео. Надеюсь, что Денис Глушаков еще себя покажет, но только в "Спартаке", – заявил Пресняков изданию "МК". Музыкант опасается, что футболист уйдет из команды – а в другой заиграет так, что болельщики "Спартака" потом будут кусать локти.

Напомним, история с футболистом "Спартака" стала достоянием широкой общественности после того, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшее Дениса на "отдыхе" в бане с девушкой. Адвокат Глушакова утверждает, что это просто школьная приятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают, что снимала супруга спортсмена Дарья), выражает сомнения в уровне социальной ответственности этой "подруги".

Дарья заявила, что подала на развод с Денисом. Причиной, по ее словам, стали его постоянные измены. В то же время, юристы Глушакова объявили, что это футболист подал на развод с женой. Адвокаты утверждают, что причина – в изменах супруги. Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на суде не всплыла правда о ее собственных похождениях.