Оправдавшиеся за клип "Ибица" Киркоров и Басков стали посмешищем

Народ не поверил в раскаяние Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Извинение исполнителей за свой скандальный клип "Ибица" оказалось не менее провокационным.

Обиженных зрителей певцы решили успокоить новым роликом, в котором пародируют совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It – там рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями. Под родственную мелодию отечественные артисты уверяют поклонников, что испытывают угрызения совести за свой клип "Ибица".

В кадре Филипп и Николай в костюмах значков "Дизлайк" преследуют пожилую поклонницу среди полок супермаркета. "Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки", – поют знаменитости.

Король поп-сцены признается, что сплагиатил сам себя: мол, новая "Ибица" стала копией популярного трека "Цвет настроения синий", клип на который артист выпустил минувшей весной. Также Филипп несколько раз заявляет, что "не касался писи козла".

В Сети эта исповедь звезд вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян не поверил в искренность Киркорова и Баскова.

"Да они издеваются. Они откровенно издеваются над своими фанатками в возрасте. Представляют их вот в таком неприглядном виде. Мы говорим о том, что старикам везде у нас почет, а эти два великовозрастных дитяти об этом забыли. Пусть не удивляются, если преданные поклонницы от них отвернутся. В свое время были прекрасными лирическими певцами, а на старости лет стали шутами, над глупыми выходками которых нынче не смеется только ленивый", – сообщил Манукян в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Напомним, что скандальный ролик "Ибица" с участием звезд был встречен волной негатива от зрителей. Под ним тут же появилось множество гневных комментариев сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Видео вполне могут заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуального характера. Россияне до сих пор в шоке от треш-клипа "Ибица".