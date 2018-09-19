Беременная Порошина получила удар по самому больному

В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летней актрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однако блогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адрес отечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.

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