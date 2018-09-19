Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох

Бывшая жена Армена Джигарханяна почувствовала себя дивой. Фотография Цымбалюк-Романовской в соцсетях вызвала бурное обсуждение подписчиков.

"Реальное преображение – почувствовала себя Дивой. Встречайте все новое в жизни с улыбкой", – подписала экс-супруга Джигарханяна снимок в соцсети Facebook. На фото Цымбалюк-Романовская позирует с новой прической и макияжем.

Комментаторы не стесняются выражать свое восхищение. Судя по всему, снимок Цымбалюк-Романовской их сильно впечатлил. "Ну уж хороша! Умница!", "Дивная красота – как из сказки...", "Виталиночка очень красиво!!! Настоящее преображение!!!", "Какая красотка! Ах как хороша невеста Прохора!Срочно под венец!", – пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Последний комментарий под фото Цымбалюк-Романовской наводит на мысль, что слухи о ее скорой свадьбе не беспочвенны. Ранее сообщалось, что бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна – Виталина – была замечена в обществе певца Прохора Шаляпина.

В соцсетях развернулось бурное обсуждение фото Цымбалюк-Романовской, выходящей из ЗАГСа с Шаляпиным. Пользователи вспомнили, что слухи пошли еще в августе: очевидцы наблюдали, как они вместе выходили из дома, совершали покупки, гуляли по парку. Тогда бывшая жена Джигарханяна заявила, что певец поддерживает ее в период скандального развода.

Фото, запечатлевшее Цымбалюк-Романовскую с Прохором Шаляпиным, пианистка комментировала с раздражением. "У нас там были свои дела. Теперь мы должны отчитываться о каждом своем шаге?", – ответила на вопрос о снимке у ЗАГСа Цымбалюк-Романовская.