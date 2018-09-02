"Хотели ампутировать ногу": Винокур раскрыл секрет у гроба Кобзона

В Концертном зале имени Чайковского продолжается церемония прощания с легендарным артистом. Отдать последние почести Иосифу Давыдовичу пришли политики, спортсмены и музыканты – Ангелина Вовк, Игорь Николаев, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Маршал, Василий Лановой, Татьяна Тарасова...



Юморист и пародист Владимир Винокур дружил с Иосифом Кобзоном 43 года. "Он поверил в меня, когда я, совсем юный, начинал работать в ВИА "Самоцветы", – рассказал он. – И с тех пор мы с ним дружим, часто выступали вместе".

"Иосиф Давыдович выступал в самых горячих точках – Афганистане, Чечне, Сирии, в Донбассе, – продолжает Винокур. – Но он всегда был участлив к заботам своих коллег. В 1992 году я попал в страшную автоаварию в Германии. Два моих друга в машине погибли в одно мгновение. Мне сильно искорежило ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать ногу… Ко мне тут же приехал Иосиф Кобзон, который договорился о переводе в военный госпиталь, где хирурги сделали мне сложную операцию, продолжили лечение и спасли ногу. Потом Иосиф приезжал с концертом и в благодарность пел перед спасшими меня медиками. Поэтому я благодарен ему всю жизнь".



Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия, перенес несколько сложных операций. Во вторник, 28 августа, Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Похоронят певца, как он и завещал, в иудейской части Востряковского кладбища, что на юго-западе Москвы, рядом с матерью. До 81-го дня рождения он не дожил всего две недели...