Как в Москве прощаются с Кобзоном

В Концертном зале имени Чайковского в Москве проходит прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Проводить легендарного исполнителя пришли его коллеги и близкие, а также многие простые почитатели таланта певца. Телеканал RT ведет прямую трансляцию с места событий.
Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет. На протяжении последних 13 лет артист боролся с раком.
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