"Здоровье у нее утрачено": Пугачевой поставили страшный диагноз

Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими резкими и подчас провокационными заявлениями о звездах российской эстрады, поставил страшный диагноз Алле Пугачевой. Причем, по его словам, дело тут вовсе не в здоровье.

"Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант", – цитирует издание "Собеседник" журналиста Сергея Соседова.

Критик, однако, уверен, что возможные проблемы со здоровьем тут ни при чем. Дескать, признания Примадонны о резком старении – своего рода пиар певицы. "Все эти разговоры про старость попахивают клоунадой, честное слово. Не понимаю, зачем она это говорит. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной", – обрушился на артистку журналист.

"Наверное, прикалывалась так, как и сейчас. Конечно, здоровье у нее утрачено!" – негодует он. Тем не менее критик уверен, что с Алой Пугачевой произошло ужасное. Его диагноз – исчезновение таланта. "У Аллы как будто все ушло", – рассказал он.

"Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать – голос пропал, не осталось ничего от тембра", – подчеркнул Сергей Соседов.

Напомним, Алла Пугачева, не раз объявлявшая о своем уходе со сцены, обещает порадовать преданных поклонников в 2019 году. В честь своего 70-летнего юбилея она даст большой концерт. Сейчас, согласно сообщениям СМИ, Примадонна выступает, но чаще всего на корпоративах. Большую часть своего времени она уделяет семье.