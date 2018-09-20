Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика

Ксения Собчак и Алла Пугачева посетили премьеру фильма Александра Горчилина "Кислота". Интересно, что скандально известная телеведущая предстала перед публикой в платье с таким декольте, что всем стало очевидно – лифчик она не надела.

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