Российская актриса рассказала о коварной раковой опухоли

Актриса Людмила Поргина мужественно борется с онкологическим заболеванием своего супруга, прославленного артиста Николая Караченцова. Она рассказала, как проходит лечение.

Людмила Поргина и Николай Караченцов побывали в Израиле, где актер прошел курс облучения. "Мы сразу сделали химию, и очень все хорошо пошло – мы ее до трех сантиметров довели. И тут мы поехали в Израиль на облучение. Но когда мы прекратили все это облучение, через три недели приехали, и она стала расти. Она просто прикинулась мертвой и пошла в свою сторону, куда ей хочется", – цитирует Людмилу Поргину Пятый канал.

Тем не менее, по словам актрисы, после химиотерапии опухоль уменьшилась "на сантиметрик". День Николая Караченцова расписан буквально по минутам. Артист делает зарядку, тренирует мозг, решая кроссворды и читая стихи, регулярно выходит в свет. Поргина убеждена, что прогресс есть. Караченцов самостоятельно ходит, все помнит и понимает, о чем с ним говорят. Даже отвечает короткими фразами.

О том, чтобы сделать операцию, и речи не идет. "Опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", – признавалась в интервью Людмила Поргина.

Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру Николаю Караченцову страшный диагноз "рак легких". Это осложнило и без того тяжелое состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.

Под присмотром супруги артист научился заново ходить и сделал, по мнению врачей, невозможное – начал понемногу говорить. "А вот когда он упал, он так мне сказал: "Вот теперь ты меня видишь без шлема, раненого, без меча, а я нежный и ранимый". И, соответственно, я заплакала и сказала: "Ну тогда я буду с мечом, со шлемом. Я буду глотки грызть за тебя!" – пообещала Людмила Поргина.