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Шоу-бизнес

"Работаю уборщицей": любовница байкера Хирурга втоптала детей в грязь ради денег

Байкер Хирург (Александр Залдостанов). Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak/
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов попал в эпицентр громкого семейного скандала. Его бывшая гражданская супруга, мать двоих дочерей Наталья Лебедева обвинила мужчину в неуплате алиментов и в том, что он загнал ее с детьми в нищету.
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По словам экс-модели, они с девочками вынуждены выживать. Женщина рассказала, что в 2013 году они с Александром разошлись из-за ссор, особенностей характера байкера и его отказа регистрировать отношения.

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Лебедева утверждает, что у нее есть "судебный приказ", согласно которому Хирург "должен оплачивать содержание своих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иного дохода". Однако байкер, по ее словам, детям не помогает, передает Ura.ru.

Наталья призналась, что сейчас они со старшей дочерью, пытающейся стать студенткой, работают уборщицами. "Хирург делает политическую карьеру, завязанную на патриотизме, на молодежи, на детях… Но какой пример он подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практически в нищете", – заявила Лебедева. Можно сказать, что женщина опозорила своих детей такой оглаской и подобными заявлениями на всю страну, ведь ее слова Залдостанов опроверг.

Хирург заявил, что у него не было и нет никаких долгов по алиментам. "У меня много детей, в том числе и усыновленных. Пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне. Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было. Работал как биоробот, детям помогал и делами, и деньгами... Если теперь у кого-то появилась претензия, пусть обращается в суд", – цитирует байкера Teleprogramma.pro.

Судя по странице Натальи Лебедевой в Instagram, она вовсе не похожа на нищую. Женщина позирует в красивых нарядах и выглядит вполне счастливой. 

Автор: Валерия Нарская20 сентября 2018, 10:42

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