Малахов подобрал пресмыкающегося перед Степаненко Петросяна

Евгений Петросян, о чьем разводе с Еленой Степаненко говорят на протяжении нескольких недель, пришел на шоу Андрея Малахова. Телеведущий посвятил новую передачу покойному сатирику Михаилу Задорнову.

Об участии в ток-шоу Андрея Малахова Евгений Петросян рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Юморист опубликовал несколько фотографий, сделанных в студии. Вместе с ним в программе снялись Лион Измайлов, Регина Дубовицкая и даже Геннадий Зюганов.

"Сегодня мы принимали участие в телепередаче #ПриветАндрей. Эфир которой состоится в будущую субботу. Я счел своим долгом прийти на эту передачу, потому что она посвящена моему другу и соратнику Михаилу Николаевичу Задорнову. Получилось очень душевно и тепло. А именно добра и не хватает нашим СМИ. А еще, к тому же нужно учесть такой важный момент, что сегодня день Святого Михаила. И это обстоятельство подсказывает нам, что неспроста мы вспомнили Мишу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Петросян.

Отметим, что Андрей Малахов подобрал юмориста после того, как в эфир Первого канала вышла передача "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, посвященная разводу артиста. На шоу адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что супруга не пускает мужа домой. Тому приходится буквально клянчить и пресмыкаться перед женой, чтобы попасть в квартиру.

В качестве доказательства была обнародована аудиозапись переговоров юмористов. Два голоса, которые, по словам Жорина, принадлежат Петросяну и Степаненко, обсуждали возможное время встречи в их квартире. Было слышно, что Елена не рада звонку мужа – она попросила его говорить быстрее, так как ей некогда.

Петросян спросил жену, можно ли прийти примерно в полседьмого. Та заявила, что в это время ей надо уйти из дома: "Ты обещал в пять, так приходи в пять уже!" Тогда юморист попытался договорится о встрече с оценщиком, но супруга не дала ему высказаться. "Если ты завтра в пять не придешь, я тебя ждать не буду. Закрою и уеду. Все!" – поставила ультиматум артистка и бросила трубку.

