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Шоу-бизнес

"Опять за старое!": Прилизанный Панин появился на публике в женском платье

Алексей Панин. Кадр youtube.com
Скандально известный актер Алексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой в женском наряде.

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В своем Instagram Алексей опубликовал видеозапись, на которой он сидит в золотом женском платье. Судя по всему, дело происходит на съемках – звезда пробует застывать перед зеркалом в различных позах.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Параллельно артист общается с гримером. Он просит не расчесывать ему волосы на бок, так как ходить "прилизанным" ему не к лицу. Стилист пропустил жалобы Панина мимо ушей, сославшись на то, что эта прическа задумана в рамках образа.

Подписчики Алексея просили его в комментариях объяснить свой странный вид, однако артист решил пока держать все в тайне. "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.💃🎷🎸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – скупо написал он под видео.

Фолловеры с юмором отметили, что из артиста могла бы получиться прекрасная женщина. Они оценили отличную осанку и стройные ноги звезды.

Не каждая женщина имеет такую осанку 👍. Любопытство меня разрывает... хотя заранее что будет крутяк🤘.. Добра😙", "Леша какая ты красивый женщина", "Вам Леша даже платья к лицу 😜😜👏👏👏🔥🔥🔥 хорошую осанку не чем не испортишь 😝😝😝🔥🔥🔥", "Эх леша леша, опять за старое", – смеялись пользователи Сети.

Многие заметили, что Панин очень органичен в женственной роли. Поклонники сделали вывод, что это признак профессионального мастерства: "Лешка просто отличный актер... Поэтому любой образ, ему по плечу... Молодец. Леха так держать. Вперед и только вперед".

Фото: instagram.com/stories/alexeypanin99

Тот факт, что в обычной жизни Алексей очень мирный и добрый человек поразил некоторых интернет– обывателей. Ведь, если судить по заголовкам СМИ, Панин драчун и скандалист. Этот диссонанс стал темой для отдельной дискуссии в комментариях.

Фото: instagram.com/stories/alexeypanin99

"Если человек талантлив, то он талантлив во всем. И может быть часть его таланта от Бога, но его развитие, проявление и воплощение....это огромный труд этого Человека, Актера....😊😊😊😊😳😳😳👏👏👏👏🎬🎬🎬🎥🎥🎥 а еще все все время про характер и манеру поведения Алексея говорят...так вот посмотрите как он ведет себя с гримером...это не постановочные кадры, а если скажите что он играет на камеру...то просто признаете Его талант😊😊😊👏👏👏", – рассуждал поклонник.

 Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. 

Автор: Руслана Алексеева20 сентября 2018, 17:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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