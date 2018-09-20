Прогнувшаяся Чехова вывалила грудь

Известная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз поразила поклонников своим богатым внутренним миром. Непонятно, правда, что больше возбудило фанатов – опубликованные теледивой стихи или ее выдающийся бюст.

Многогранность личности известной телеведущей не перестает удивлять почитателей ее таланта. Анфиса Чехова разместила в своем микроблоге в Instagram стихи, впечатлившие ее фанатов. А сопровождающий лирику снимок и вовсе вызвал бурю восторгов.

Некоторые комментаторы честно признались: стихи-то они и не заметили. И это неудивительно: ведь телеведущая предстала взорам изумленных зрителей в распахнутом халатике, под которым было прозрачное кружевное белье. Естественно, внимание подписчиков – особенно мужской половины – задержалось на знаменитом бюсте Анфисы.

"Стихи после фото не читаются", "Ну ничего себе вдохновение)))", "Очень хорошие сисьстихи)", "И богатый внутренний мир", – не стесняются в выражении эмоций комментаторы (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).

Рассказала Чехова и о том, что любит ее тело. Она призналась, что отрицательно относится к бегу и разновидностям аэробики. Тем не менее, телу надо быть в движении – "порхать как бабочка, гнуться, как гусеница".

"Я вспомнила все физические активности, которые любила с детства: плавание, велосипед, хореография ( я занималась ей в школе и в институте), еще и йога с годами прибавилась", – написала Анфиса. И подчеркнула, что с тех пор, как она поняла эту простую истину, ее тело идет на занятия, как на праздник.