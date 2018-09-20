Расквитавшаяся с подругой Милявская ждет обещанные миллионы

Певица Лолита Милявская поставила точку в скандальной борьбе с продюсером Еленой Кипер. Звезда одержала победу в очередном суде.

Об этом Милявская сообщила в своих соцсетях. В Instagram певица опубликовала снимок, на котором запечатлен ее адвокат Сергей Жорин. Она от всего сердца благодарила защитника.

"Сегодня поставлена точка в деле о "чести и достоинстве" Е. Кипер. Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом.. Странно, что Жизнь не учит некоторых и не напоминает старинную поговорку про веревочку.. Есть ли у меня злорадство по поводу выигранного суда? Нет. Есть сожаление, что Слово Порядочность не приобретается с годами, если его нет в крови…(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в комментариях артистка.

Напомним, дрязги Милявской и Кипер начались в феврале 2018 года. Лолита передала управление над некоторыми своими песнями Елене. По соглашению исполнительницы и продюсера Милявская должна была получить шесть миллионов рублей авторских отчислений. Однако этих денег звезда так и не увидела.

Долго потом Милявская корила себя за то, что подписала тогда договор не читая. Около года Лолита доказывала, что продюсер не является автором ее хитов, среди которых – песни "Ориентация – север" и "На Титанике".

"Посмотрите на идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть шесть миллионов рублей", – ругала звезда сама себя.Сегодня артистка ликует: она смогла расправиться с бывшей подругой, которая воспользовалась ее доверием. Звезда теперь ждет свои деньги обратно.