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Любовницу Тимати застукали за пьянством после слов о беременности

Анастасия Решетова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Возлюбленная репера Тимати – модель Анастасия Решетова наслаждается отдыхом. Девушка пьет белое вино в ресторане, пока в Сети обсуждают ее интересное положение.
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Уже несколько дней интернет кипит от инсайдерской информации о том, что Анастасия Решетова ждет ребенка. Источник из окружения пары рассказал прессе, что срок у девушки еще небольшой, поэтому звезды пока не комментируют скорое прибавление.

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Тем временем Тимати и Анастасия улетели отдыхать в Грецию на остров Милос. Снимки с райского курорта Решетова опубликовала в своем Instagram.

Судя по всему, парочка отправилась на свидание. На фото молодые люди ждут свой заказ в ресторане. Рэпер запечатлен с бокалом обычной воды с долькой лимона, а модель сфотографирована попивающей белое вино.

Взволнованные поклонники упрекнули Решетову в пьянстве. Они отметили, что алкоголь может очень сильно навредить здоровью будущего малыша. "Настя, если ты правда беременная, пожалуйста не пей НИ ГРАММА алкоголя. Почитай про фетальный алкогольный синдром обязательно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Долбанные алкаши ! Лучше бы ченить нормальное выклыдывали", "У нее алкоголь ....при беременности?! Сомнительно как-то...", – писали интернет-обыватели.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Однако были и те, кто вступился за девушку. Многие уже рожавшие поклонницы Анастасии отмечали, что бокал за обедом – это совсем не вредно. "Эммм вообще то вино на ранних сроках можно немного 😅 ну так погуглите если не верите", "я могу сделать глоток пива спокойно и во время беременности и во время гв. Вино кстати можно в небольшом количестве тоже", "Она беременна :) и вино для отвлекухи не пьет она и на GQ 🥃 типа виски пила на самом деле не пила ! Это для сми чтобы усеяли слухи о беременности ! Не завидовали и плод нормально развивался ! Она вообще до не пила с чего начала пить 😂 чтобы слухи развеять", – рассуждали поклонницы.

Автор: Руслана Алексеева20 сентября 2018, 18:54
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