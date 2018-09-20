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Шоу-бизнес

Изменщик Соколовский прервал молчание после развода с Дакотой

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: instagram.com/vs20
Влад Соколовский прервал молчание. Впервые после известия о его разводе с Ритой Дакотой певец прокомментировал свои семейные дела. 
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Вопрос закрыт и пора идти дальше, написал Соколовский в соцсети. Певец признался, что не считал нужным что-либо объяснять, пока не будут завершены все юридические формальности. Более того, "уход в тишину" позволил Владу более объективно рассмотреть всю картину.

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Влад сообщил, что согласился на все условия, поставленные Ритой. Он признается, что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. А Дакоту будет всегда "по-человечески любить", так как она – мать их ребенка.

"Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец в своем Instagram.

Артист отметил, что открывает комментарии к своим постам в соцсетях. А завершил свое послание Соколовский обращением к "воинствующим феминисткам и любителям грязного белья". Влад предупредил, что не будет комментировать их "стенания".

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Публикация от Влад Соколовский (@vs20)

Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса, которая проживет долго и счастливо. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.

Не так давно стало известно о еще одной пассии певца. Поклонники заметили схожесть работ Риты и певицы Мари Краймбрери. Фанаты спросили у Дакоты, что она думает о творчестве Мари, и услышали в ответ неожиданное признание.

"Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня "Палево" именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка", – написала она. Поклонники певицы поспешили раскритиковать Краймбрери за то, что та посмела вступить в отношения с женатым мужчиной и отцом маленького ребенка.

Автор: Андрей Евлампиев20 сентября 2018, 19:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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