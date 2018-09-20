Устроившая вакханалию в чужом доме Бузова задолжала 20 миллионов

Ольга Бузова снимает музыкальный клип вместе с певцом Дмитрием Маликовым и рэпером АК47. Создание нового видео не обошлось без эксцессов.

Съемочная группа расположилась в шикарном особняке известного продюсера и композитора Андрея Ковалева. Он с удовольствием согласился сотрудничать со звездой, однако совсем не ожидал, что Бузова приведет к нему в дом так много народу.

"Оля Бузова и Вита АК снимают у меня в особняке клип под названием "ДОМ-2". Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники "ДОМа-2" побывали", – пожаловался журналистам композитор.

Ковалев отметил, что уже давно не видел такого размаха в создании музыкальных роликов, в его апартаментах творилась настоящая вакханалия. Особенно продюсера впечатлили огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой.

Отметим, что Андрей весь съемочный день вел прямой эфир в соцсетях, раскрывая детали процесса. Также снимком с бекстейджа похвалился в Instagram Дмитрий Маликов.

Он запечатлен идущим под руку с поющей телеведущей. Примечательно, что на фото Ольга облачена в шикарное серебристое платье, богато украшенное пайетками. Ее образ дополнили огромные круглые серьги в тон. Дмитрий Маликов же выглядел намного скромнее, хотя был наряжен в смокинг.

По мнению Ковалева, клип Ольги Бузовой будет обречен на успех. "Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного, а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады", – цитирует композитора StarHit.