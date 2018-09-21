Звезда "Уральских пельменей" едва не погибла ради экстрима

Илана Юрьева этим летом освоила новый для себя вид спорта. Артистка впервые занялась вейкбордом.

Жажда острых ощущений чуть не привела к трагедии. Экстремальное катание по волнам на доске вслед за катером сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Такое развлечение под силу не всем.

Однако Илана достаточно быстро освоилась на доске. Она призналась, что все получилось с первого раза. Дело в том, что актриса имеет хорошую спортивную подготовку: она катается на горных лыжах, поэтому знает, как управлять своим телом, распределять центр тяжести и держать равновесие.

Несмотря на то что вейкборд Юрьевой очень понравился, первые "покатушки" прошли с риском для жизни. Девушка едва не утонула, упав с доски. "Сначала не поняла, в чем дело, равновесие сохраняла, не рисковала, ехала ровно, и вдруг – раз! И я под водой. Что случилось, поняла позже, посмотрев видео, где сняли мою "поездку". Я увидела, что параллельно моему катеру на всех парах несся другой. Он вызвал большую волну, которая сбила меня с ног", – цитируют звезду "Уральских пельменей" "7Дней".

Неудачный опыт смелую артистку не остановил. Илана твердо решила освоить вейкборд и продолжила тренироваться. К концу сезона она уже каталась на достаточно приличном уровне.