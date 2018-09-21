"Ты нарываешься!": Аллегрова ответила хитрому Киркорову

В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров заявил, что перепеть хиты, исполненные Ириной Аллегровой, невозможно. Артистка не полезла за словом в карман. Она назвала поп-короля хитрым и отметила, что тот "нарывается" на комплимент.

В рамках прошедшего в Сочи международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" состоялся концерт, посвященный творчеству легендарной исполнительницы Ирины Аллегровой. Бессмертные хиты артистки исполнили многие отечественные знаменитости.

К примеру, Дима Билан перепел музыкальную композицию "Я тебя отвоюю", написанную на стихи Марины Цветаевой. Артист настолько чувственно и эмоционально исполнил песню, что зал буквально взорвался аплодисментами. А еще Билан преподнес Аллегровой внушительный букет красных роз, который, видимо, на эмоциях, забыл в руках представителей СМИ. Впрочем, те быстро передали цветы по назначению.

Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады за свою карьеру несколько раз исполнял песни Ирины Аллегровой, интерпретируя их по-своему, но они уже такого оглушительного успеха не имели. Примечательно, что Филипп этого не скрывает. "После Вас очень сложно что-то петь. Невозможно", – заявил в микрофон Киркоров, обращаясь к Аллегровой после концерта.

Та подошла к артисту и сказала в тот же микрофон: "Ну ты же такой хитрый! Ты же нарываешься на комплимент. Я его с удовольствием скажу. Вот спел супер, по-филипповски, так здорово! Тронул. Спасибо тебе огромное!"

Отметим, что в Сочи вместе с Ириной прибыли ее дочь Лала и внук Александр. В интервью артистка призналась, что мало времени уделяла родным, но сейчас все изменилось. "Вот крайний год много. Они счастливы. Говорю: "Я вам не надоела еще?" Всю жизнь был дефицит из-за гастрольной жизни..." – цитирует Аллегрову Пятый канал.