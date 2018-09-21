Постельное фото голой Дапкунайте с известным актером всплыло в Сети

Актер Павел Деревянко выложил фотографию, на которой запечатлен с Ингеборгой Дапкунайте в постели. Поклонники по достоинству оценили снимок.

Павел Деревянко и Ингеборга Дапкунайте участвуют в проекте под названием "Псих". О том, как продвигается работа, популярный актер регулярно оповещает поклонников на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артист выложил две фотографии, сделанные во время съемки постельной сцены.

В кадре Деревянко и Дапкунайте запечатлены лежащими в кровати, накрытые простыней. "Рабочий момент, друзья! А не то, что вы подумали😎", – написал Павел. Поклонники оценили по достоинству публикацию. "А прикольно!", "Хорошо, когда работа приносит удовольствие", "Как у вас весело!", "А мы заподозрили неладное!", "А мы любим надумывать!", "Ну вы крутые", "Паша, ты классный актер", "Да вся она – жизнь актера... из рабочих моментов", "Ну уж по Вашему лицу и не скажешь, что рабочий момент", – с юмором восприняли снимки пользователи Сети.

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте попала в скандал, выложив в своем аккаунте в Instagram фото, на котором запечатлена стоящей на столе в Российской государственной библиотеке. "В осеннем #BoscoMagazine фотосъемка в Библиотеке имени Ленина и рекомендация к прочтению моей любимой книги Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", – сообщила Ингеборга в подписи, дав понять, что встала на стол только потому, что того требовала работа. Однако многих ее поступок оскорбил до глубины души. Люди с возмущением отнеслись к снимкам, решив, что актриса забыла о морали.