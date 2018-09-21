Коварная болезнь угрожает ребенку беременной Рапунцель из "Дома-2"

Отпуск беременной звезды телестройки испорчен коварной инфекцией. Однако больше всего Алена Рапунцель боится за малыша.

Девушка вместе с мамой Татьяной Владимировной уехала на море. Родственницы загорали, купались, рассматривали местные достопримечательности и в целом были очень довольны отдыхом. Однако вирус испортил впечатление от поездки.

Алена резко почувствовала себя плохо. Рапунцель полагает, что у нее респираторное заболевание. "Ну что ж , привет осень- привет простуда , ОРВИ и прочие вирусы🤔, Вот и я на радостях , что поехала отдыхать - простудилась😢Нос заложен , уши тоже , горло болит .. купила себе лимон🍋 , имбирь , малину 🍓Буду сейчас лечиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в Instagram.

Участница телестройки спросила у подписчиков совета, как, будучи в положении, бороться с простудой, ведь в этом случае многие лекарственные средства противопоказаны. Большинство обитателей Сети призвали Рапунцель бросить самолечение и обратиться к врачу.

По словам пользователей, малину и имбирь нежелательно употреблять во время беременности – эти продукты могут вызвать преждевременные роды или навредить плоду. "Осторожней с малиной, она вызывает тонус матки", "Малину говорят нельзя она вызывает преждевременные роды почитайте в Интернете , лимон 🍋 мед чай пейте носик промывайте", "Имбирь нельзя при беременности ❗️", "Малину кушать беременным КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, в ней содержится анальгин. Мне моя врач сразу сказала что малину нельзя. Можно мед но совсем немного. Теплое В питье и постельный режим. В нос можно брызгать ГРИППФЕРОН", "Алена не советую имбирь. У тех у кого угрозы выкидыша он противопоказан", – написали фанатки в комментариях.

Отметим, что в последние несколько месяцев Рапунцель-младшая находится на грани нервного срыва. Из-за постоянных скандалов с сестрой и Ильей Яббаровым, который является отцом ее ребенка, у нее начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный стресс грозит потерей ребенка.