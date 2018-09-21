Известную певицу обвинили в колдовстве и убийстве котенка

На певицу Бейонсе подали в суд по необычным обстоятельствам. Бывшая барабанщица артистки обвинила ее в колдовстве. Экс-коллега исполнительницы заявила, что Бейонсе активно пользовалась темной магией и использовали различные заклинания.
По словам женщины, благодаря колдовству певица могла контролировать подчиненных и их финансы. Также барабанщица сообщила, что Бейонсе убила ее котенка. Суд отклонил странный иск, а певица не отреагировала на инцидент, передает teleprogramma.pro.
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