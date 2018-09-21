Переспавшая с Гобозовым Кочервей из "Дома-2" молит о прощении

Экс-участники телепроекта "Дом-2" Анастасия Кочервей и Александр Гобозов открыли свою симпатию друг к другу. Звезды телестройки, возможно, вскоре будут парой.

"Вчера после съемок клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47 мы с Сашей уехали. У нас был интим. Конечно же, мне стыдно перед Алианой. Я всегда чувствовала, что нас тянет друг к другу. Только на проекте нам не удалось построить отношения", – рассказала Кочервей Telegram-каналу Dom2Life.

Отметим, что признание Кочервей сейчас активно обсуждается в Сети. Многие поклонники шоу отметили, что не стоило девушке рассказывать о столь интимном моменте. Также они осудили знаменитость за доступность и неразборчивость.

"Вообще не ожиданно, но я не вижу их парой😞", "Что она там себе напридумывала, просто гобозов увидел доступную шалаву и отымел ее, даже обсуждать не стоит😂", "Ну было и было.Зачем об этом писать.Я не понимаю тебя,Настя", "Габозов до пенсии будет баб менять и зачем нам рассказывать об этом... пусть маме рассказывает", "Отношения она теперь ждет 😂😂😂 По моему к Кочервей не все в порядке с головушкой ,таких позорниц еще поискать!" – писали фанаты телестройки.

Также пользователи Сети задались вопросом, зачем Анастасия приплела в свое признание Алиану Устиненко. По их мнению, Кочервей должна просить прощения у Жариковой, которая еще недавно была зазнобой Гобозова.

Напомним, что Алиана Устиненко – это экс-супруга Александра. Во время участия в телепроекте "Дом-2" молодые люди то сходились, то расставались, однако до загса все же дошли. Но и после того, как они покинули телестройку, страсти не утихали, со временем молодые люди поняли, что больше не могут быть вместе и подали на развод. Отметим, что у Гобозова и Устиненко есть общий сын Роберт.