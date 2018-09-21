Ошарашенный Ургант стал заикаться после слов о беременности
Подозрения многочисленных подписчиков Ирены Понарошку в соцсетях, наконец, подтвердились. Телезвезда беременна – и уже не скрывает этого радостного факта. Ирена стала гостьей нового выпуска ток-шоу "Вечерний Ургант".
Понарошку могла и не говорить о своем интересном положении - это было видно невооруженным глазом. Облегающий наряд ведущей не оставлял простора воображению.
Фанаты Ирены что-то заподозрили еще по фотографиям, которые звезда публиковала, отдыхая со своим мужем Александром Глуховым и сыном Серафимом в США. Подписчики телеведущей в Instagram заметили, что Понарошку начала носить мешковатую одежду и старалась не фотографироваться в полный рост. Однако на нескромные вопросы фанатов она не отвечала.
Иван Ургант, которому Ирена сообщила новость о грядущем пополнении в ее семье, слегка смутился. И попросил ее уточнить – не от того ли самого дельфина ребенок? Понарошку недавно рассказала, как за ней настойчиво ухаживал обитатель дельфинария.
По словам Понарошку как-то раз, когда она плавала в бассейне, самец отсек предмет своего вожделения от группы других "самок человека" и повлек на дно. Его не смутил даже надетый на Ирене гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться – но все дело испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую ночь обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.
Убедившись, что ребенок от мужа Ирены, Александра Глухова, Ургант поздравил телезвезду. А зал встретил известие бурными аплодисментами.
Трасса перекрыта
В Великобритании забили тревогу
Певец вновь станет отцом
Режиссер пропустит фестиваль в Ялте