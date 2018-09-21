Вскруживший головы женщинам юморист Петросян рассказал о влечении к карликам
Необычная внешность юмориста Петросяна не доставляет ему неудобств. Александр почти не сталкивался с негативным к себе отношением – он уверен, что в компаниях его любят за чудесный характер.
Александр – участник программы "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ. Как пишет НСН, юморист Петросян – не просто талантливый человек и замечательный собеседник, он еще и "компактный"
"Для меня слово "карлик" – это 90% моего монолога, поэтому странно обижаться на это", – поясняет юморист Петросян. Его рост – 1 метр 28 сантиметров, вес – около 40 килограммов. Александр называет себя феей.
Как выяснилось, маленький рост юмориста Петросяна – вовсе не препятствие для насыщенной жизни и любимой работы. Александр признает, что у него масса бытовых проблем. Но зато комика Петросяна любят женщины – и это его со многим примиряет.
Юморист Александр Петросян родом из Владимира. Этот участник Comedy Баттл запомнился всем по первому туру в 2015 году. Маленький, но яркий и харизматичный, жизнерадостный парень покорил всех своей улыбкой и веселым нравом. Как отмечают коллеги, юморист Петросян заражает всех окружающих оптимизмом и добродушием.
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