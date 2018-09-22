Назван победитель нового сезона "Битвы экстрасенсов"
Долгожданная премьера осени 2018 года – 19-й сезон "Битвы экстрасенсов" – состоится на телеканале ТНТ 22 сентября. Один из самых ярких участников за всю историю съемок Сергей Пахомов рассказал, почему решил больше не появляться на экранах в амплуа ясновидящего.
Сергей Пахомов или Пахом, как его называют многочисленные поклонники, может по праву называть себя победителем всех сезонов "Битвы экстрасенсов", которые вышли после его появления в шоу. Все дело в том, что его образ глубже всего запал в душу телезрителям. "В чем была моя задача – ярко проявить себя. Поэтому теперь когда показывают новый сезон "Битвы экстрасенсов" у людей все равно возникает образ Пахома", – цитирует StarHit экстрасенса.
"Все было убедительно, мощно, не жалея себя, и мне уже необязательно участвовать. Меня все равно уже сравнивают с новыми героями. Пока это живет", – объяснил он свое нежелание принимать участие в съемках 19-го сезона.
Действительно, теперь, когда зрители будут смотреть новый сезон "Битвы экстрасенсов", они невольно будут искать персонажа, отчасти похожего на Пахома и ждать, что кто-то из участников проявит себя также , как и он. Сам артист активно занимается другими своими проектами – пишет сценарии, продюсирует картины и наслаждается свободой творчества.
"Я сейчас пишу несколько сценариев, поступило немало предложений. К ним ко всем надо готовиться, я же не молодой челочек, мне в ноябре 52 года исполнится. Я не живу по законам шоу-бизнеса, поэтому влачу достаточно скромное существование. Я не подстраиваюсь ни под кого", – рассказал Пахом.
Напомним, на телеканале ТНТ стартует 19-й сезон шоу "Битва экстрасенсов". За звание сильнейшего обладателя паранормальных способностей будут бороться шаманы, медиумы, колдуны, ясновидящие и те, кто считают себя таковыми.
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