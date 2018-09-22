Опорочившая легендарного Миронова Голубкина призналась во лжи

Актриса Мария Голубкина, потрясшая зрителей нелицеприятными историями об Андрее Миронове на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", призналась, что в тот момент не была откровенной. Также она раскрыла свое отношение к браку.

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