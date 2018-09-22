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Сексуальную Малышеву поставили на место

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Эксперты из мира красоты оценили новый образ, в котором перед зрителями предстала 57-летняя ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева. Несмотря на фурор, который произвела визуально помолодевшая и прибавившая в сексуальности врач среди поклонников, специалисты уверены, что над образом необходимо работать более тщательно.
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Елена Малышева кардинально изменила свой образ, в одночасье помолодев и став более сексуальной. Однако время для того, чтобы расслабиться и почивать на лаврах для телеведущей еще не настал.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Все дело в деталях", – специально для Dni.Ru объяснила президент Viplash Group, дипломированный Lash&Brow стилист международного уровня, создатель брендов Viplash, Nikonorova Profi Collection и Nikonorova&Stolyarov Татьяна Никонорова ошибку ведущей. "Малышева выбрала строгий, но одновременно дерзкий и свежий стиль. Однако откровенно неудачные брюки играют против нее. Они не подчеркивают фигуру телеведущей – и напрасно", – заметила эксперт.

Она считает, что на талии брюки следовало бы сделать более узкими, а заканчиваться они должны были чуть выше щиколоток – такой нехитрый прием не только подчеркнет талию Елены Малышевой, но и визуально удлинит ее ноги.

"Противоречиво выглядит и прическа телеведущей. Темные корни вместе со светлыми кончиками выглядят старомодно. Хотя объем и нарочито беспорядочная укладка говорят о желании произвести ровно обратный эффект", – заметила Татьяна Никонорова. Да и фасон очков не позволяют ведущей в полной мере выглядеть моложе.

Обратить больше внимания на детали образа советует Елене Малышевой и имиджмейкер, маркетолог, физиогномист, основатель проекта Мастерская визуальных ценностей Ах!Style Анна Харламова. "В нынешнем облике безусловно появилась строгость, более спокойными стали цвета, силуэтные решения перешли в стан брюк. Но так и не появилось элементов, которые так просятся для украшения сильной, уверенной, профессиональной женщины!", – рассказала специалист.

"Уверена, что как только из образа уйдут мягкие, текучие линии в одежде и особенно в прическе, появятся угловатые воротнички, ткани держащие форму и цветовая палитра гардероба перейдет во "взрослую" категорию, миллионы женщин обретут новый пример для подражания!Будем надеяться, что это промежуточный вариант преображения Елены Васильевны", – заключила Анна Харламова.

Автор: Геннадий Куприянов22 сентября 2018, 16:38
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