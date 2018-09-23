Близость с Бузовой дорого обошлась Маликову

После фотографии, на которой Дмитрий Маликов был запечатлен в компании с Ольгой Бузовой, певца успели назвать новым спутником жизни восходящей звезды российского шоу-бизнеса, победителем шоу "Замуж за Бузову" и даже гулящим мужем. Впрочем, эксперты не сомневаются – речь идет лишь о попытке вызвать у публики всплеск интереса к себе. Однако не потеряет ли Маликов в этих экстравагантных шагах что-то по-настоящему важное?

Поющая Ольга Бузова уже не вызывает такого массового ажиотажа, какой был на заре ее карьеры. Однако у 32-летней красотки все равно есть, чем удивить народ. Она успела запустить свою линию одежды, открыть ресторан, а теперь на глазах всей страны ищет себе крепкое мужское плечо в шоу "Замуж за Бузову" .

Впрочем, пожалуй самое поразительное, это отношение к Ольге Бузовой ее коллег по цеху. Под очарование ведущей успели попасть Филипп Киркоров и Дмитрий Маликов. Впрочем, последнему эта близость с неоднозначной артисткой может дорого обойтись.

Певец уже давно привлекает поклонников своим нестандартным поведением. "Похоже Дмитрию Маликову долгие годы прозябания надоели и он решил, что пора ему вернуться в российский шоу-бизнес. Но как это сделать? Да нет ничего проще! Его шуточки в Twitter народу уже приелись, да и время от времени они уже не на грани, а за гранью фола", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"И вот появились в его повестке дня съемки в клипе с Бузовой и он снова у всех на устах", – добавил он. Однако, считает эксперт, Дмитрий Маликов выбрал для себя опасный путь. "Киркоров сделал тоже самое и теперь уже не может остановиться", – напомнил Вадим Манукян.

"До этого Маликов с блогером Хованским в дуэтном клипе успел засветиться, за что получил в свою сторону массу негатива, но о нем все говорят, значит цель достигнута. Вот он и решил повторить свой эксперимент на Бузовой", – уверен эксперт.

"Откровенно говоря, тенденция далеко не веселая. "Пенсия на горизонте, и он туда же". А ведь начинал как интеллигентный юноша, одаренный музыкант, и вот приплыл... к Бузовой", – заключил он.