Звезда "Дома-2" грозит товарке страшной карой за грязные оскорбления

Конфликт между двумя яркими участницами шоу "Дом-2" – Ириной Агибаловой и Татьяной Африкантовой – вышел на новый виток. Дамы уже пытались разрешить скандальную ситуацию через суд, и, кажется, разбирательство с привлечением юристов вновь маячит на горизонте.

Телепроект "Дом-2" славится своими скандалами и регулярными конфликтами, возникающими среди его участников. Однако даже искушенные зрители не могли ожидать, что соперничество двух звезд телестройки может зайти настолько далеко, что разбираться придется в суде.

Ирина Агибалова и Татьяна Африкантова известны как непримиримые соперницы. Дамы находят компромат друг на друга и выступают с громкими разоблачениями. Даже после судебного разбирательства страсти между ними не утихли. Агибалова призналась, что даже после этого Африкантова продолжила поливать ее грязью. Долгое время звезда "Дома-2" не реагировала на нападки товарки, однако ее терпение подошло к концу.

"Я два года терплю Африкантовых, которые меня поносят, и только изредка реагирую! Ей мало одного суда, значит, будет второй суд, сколько можно!", – цитирует StarHit Ирину Агибалову. Пригрозить сопернице страшной карой ей пришлось после того, как та вновь начала оскорблять ее и выложила в Сети прямой эфир.

"Помимо этого, я увидела под своим постом оскорбления Татьяны Владимировны и комментарии Марины, где она написала, что мама ее никогда меня не любила и считала прилипалой", – пожаловалась Агибалова.

"Лучше бы свою остановили в развратном. оскорбительном словесном поносе! А то так и будешь оплачивать за нее судебные издержки", – ответила на этот выпад звезда телестройки.