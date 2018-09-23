Борисова связалась с подсадившим ее на наркотики мертвым другом

Телеведущая Дана Борисова приняла участие в съемках 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Через одного из участников с ней связался Тима Брик, близкий друг красотки, когда-то подсадивший ее на наркотики.

Новый сезон "Битвы экстрасенсов" продолжает удивлять зрителей. Гостьей программы стала Дана Борисова. Она исполняла роль "Мистера Икс". Каждый из конкурсантов, желавших доказать владение паранормальными способностями, должен был зайти в комнату с ведущей и с завязанными глазами рассказать что-нибудь о ней.

Настоящим шоком для поклонников "Битвы экстрасенсов" стал эпизод с участием Тимофея Руденко. Мужчина еще на старте шоу признался, что страдает от шизофрении. Однако психическое расстройство, проявившееся после смерти отца, мужчина рассматривает как "разговоры с духами". Удивительно, но эпизод с Даной Борисовой показывает, что он не так уж далек от истины.

Экстрасенс-шизофреник, вместо того, чтобы описывать сидящую перед ним ведущую, начал бормотать на первый взгляд бессмысленные фразы, среди которых были "Мертвый Тима передает тебе привет", "Встречи на Патриах", а также какие-то мужские имена. Поначалу Дана Борисова была настроена к происходящему весьма скептически, однако быстро переменила свое мнение, едва поняла, о чем именно говорит ее собеседник.

Ведущую осенило, что "мертвый Тима" – это Тима Брик, ее хороший друг, директор и продюсер, скончавшийся 5 февраля 2016 года. Да и встречи "на Патриках" перестали быть загадкой, ведь в квартире своего товарища на Патриарших прудах красотка проводила целые дни, когда страдала от наркотической зависимости.

И другие имена, которые озвучил экстрасенс, уверена Дана Борисова, также связаны с ее темным прошлым. Проблема в том, что она очень плохо помнит, что именно тогда с ней происходило. Однако одно она может сказать точно – именно Тима Брик когда-то подсадил ее на наркотики.

Продюсер принес ей амфетамин, и сказал, что это средство поможет Дане Борисовой поддерживать свою фигуру в идеальной форме. "Я думала, что это средство для похудения. Я была доверчивая, и я очень слушалась чужое мнение", – призналась она.