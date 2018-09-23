"Это не настоящий человек": Бросивший ослепшую жену Збруев странно оправдался

На Первом канале показале документальный фильм "Три истории любви" об актере Александре Збруеве. Предмет воздыханий миллионов советских женщин рассказал о том, почему ни разу не навестил свою первую жену, столкнувшуюся с тяжелыми испытаниями и потерявшей зрение.

Актера Александра Збруева по-праву можно назвать настоящим секс-символом Советского Союза. С самой своей молодости и до преклонных лет он пользовался неизменным успехом у представительниц прекрасного пола. Неудивительно, что свою первую любовь артист встретил, когда ему было всего 20 лет.

Александр Збруев повстречался с Валентиной Малявиной на Арбате. Несмотря на то, что мать актера была против этого союза, молодые люди втайне расписались и поставили близких перед фактом. Однако долгой счастливой совместной жизни пару не ждало. Обоих затянула актерская профессия, а короткие и сумбурные встречи возлюбленных осложнялись приступами ревности.

Однажды Валентина Малявина призналась супругу в том. что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым. "Может быть какой-то один раз вот так себя повел человек, предал, может быть себя. Один раз! Но если он предал один раз, он предал второй, и третий, и четвертый, и пятый – это ненастоящий человек, значит. Значит он какой-то кривой", – не скрывая боли поделился своими эмоциями Александр Збруев.

После расставания с супругом судьба у Валентины Малявиной не сложилась. Она пристрастилась к алкоголю и даже успела отсидеть в тюрьме за убийство гражданского супруга. После выхода на свободу доступ на большие экраны для красотки был закрыт. А после травмы в 2001 году женщина полностью потеряла зрение

Сейчас она живет в пансионате для слабовидящих. Александр Збруев, хоть и помог ей большой суммой денег, так ни разу и не приехал проведать бывшую любовь. Причем причина, по его словам, вовсе не в предательстве, которое он пережил в молодости.

"Я боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас. Боюсь, потому что мне очень горько, что ее жизнь так сложилась. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной, ее жизнь могла сложиться иначе", – оправдался актер. "Я, конечно, не забываю Валю, в моих воспоминаниях она все та же красавица, которую любил. Она моя первая жена, и я никогда ее забыть не смогу", – добавил он.