Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке

Говорят, в ближайшее время Кристина Орбакайте переедет жить в США. Супруг артистки, бизнесмен Михаил Земцов, прожил за океаном большую часть времени, у него там родители. К тому же у Кристины и Михаила есть недвижимость в Майами.

Каждый год Кристина Орбакайте и ее муж Михаил Земцов с детьми проводили отпуск в Америке, где у них собственные апартаменты. По информации StarHit, семья приняла решение жить там постоянно. Помимо дома в Майами, артистка стала обладательницей квартиры в Нью-Йорке.

Говорят, Земцов не раз предлагал Орбакайте переехать в Америку. Михаил большую часть жизни провел в США, там живут его родители. К тому же, отмечает издание, во многом на решение Кристины переехать за океан повлиял спад востребованности в России.

Шестилетняя дочь певицы Клава в сентябре уже пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке. Об этом журналистам рассказали в окружении Орбакайте. "Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве – у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границей", – поведали близкие к Кристине люди.

В октябре Орбакайте на время вернется в Россию. У артистки запланирован гастрольный тур с концертами и спектаклем "Двое на качелях". Отметим, что сама Кристина о переезде в Америку пока ничего не говорила.

