Звезда "Дома-2" раскрыла грязную тайну ТНТ

Легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, разгневался после хамского предложения телеканала ТНТ. О произошедшем он эмоционально рассказал на своей странице в Instagram.

"Получил неприятное предложение от ТНТ принять участие в шоу "Бородина против Бузовой". Я бы этого шеф-редактора прямо сегодня уволил", – начал Май.

Роман Тертишный приложил к посту скрины переписки с шеф-редактором. Сотрудник ТНТ настойчиво уговаривал звезду телестройки принять участие в новом шоу, даже после мягкого отказа редактор продолжил слать Маю сообщения о программе.

"В нашем выпуске мы хотели развенчать слухи о том, что Вы стали отшельником. Хотели поговорить о Вашем состоянии души. Что изменилось после Вашего ухода с проекта, как изменилась Ваша судьба... В каких условиях Вы живете, где работаете и многое другое", – говорилось в предложении телеканала.

Абрикосова возмутило поведение редактора. "Обратите внимание, он разговаривает со мной как с идиотом. Я-то думал, что "Бородина против Бузовой" это третьесортное, отсталое и задрипанное шоу, место которому в помойной яме, но оказывается, там собрались истинные душеведцы! 😁👌 Как возрос ТНТ... От шуток про фекалии сразу к познаниям о душе. Понимаете ли, приедут они, посмотрят, в каких условиях я живу... Это что значит? Я же не питомец, которого отдали в хорошие руки. О людях в подобном ключе не говорят", – написал он.

Маю пришлось нагрубить сотруднику телеканала, так как вежливый отказ редактор не принимал. "Пришлось ответить чуть грубовато, но доходчиво, чтобы мою вежливость не принимали за набивание себе цены. А канал ТНТ мне, конечно, не чужой. Но только в двух случаях я согласился бы иметь дело с этим каналом: воплотить на ТНТ концепты своих шоу, которые я создаю; если попросят, могу помочь с преобразованием "Дома-2" организационно (ни ведущим, ни тем более участником, ни героем ток-шоу, ни экспертом – я туда не пойду ни при каких условиях)", – пояснил Абрикосов.

Возмущенный поведением шеф-редактора шоу Роман Тертишный выдал одну из тайн "Дома-2". Оказывается, идея отправить участников телестройки к морю принадлежит ему. "Несколько слов по поводу идей. Бесплатные идеи для канала ТНТ у меня закончились. Теперь только за деньги. А то весело получается. Помню, как я предложил господину экс-продюсеру Михайловскому создать в рамках "Дома-2" проект типа "Каникул в Мексике", чтобы перекрыть кислород конкурентам. Он отнекивался, говорил, что это плохая идея, слишком дорого, "Дому" это не нужно. К моему удивлению, буквально через несколько дней я узнаю, что Михайловский от своего имени внес предложение руководству создать площадку "Сейшелы", – заявил Абрикосов.

Поклонники поддержали легендарного участника телестройки. "Все верно!!! Слова сказать не дадут, выкрутят как им нужно!" "Самое стремное на ТНТ – "Бородина против Бузовой", "Роман, Вы большой молодец. Так держать👍! Спасибо, что делитесь с нами", – написали они в комментариях к его посту.