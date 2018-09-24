"Мы вместе!": Волочкова воссоединилась с бывшим мужем

Анастасия Волочкова справила день рождения своей дочери Ариадны. Поздравить девочку с 13-летием пришел ее отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина выложила совместный снимок с экс-супругом и дала понять, что у нее произошла переоценка ценностей.

23 сентября исполнилось 13 лет дочери Анастасии Волочковой Ариадне. В честь дня рождения балерина украсила дом воздушными шарами, пригласила гостей, заказала шикарный торт, увенчанный белоснежным жеребцом (Ариадна занимается конным спортом). Разумеется, артистка подробно расписала самый важный день на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Для начала Анастасия написала Ариадне проникновенное поздравление. "Я счастливая мама! Моя любимая, @ariadna_volochkova с Днем Рождения! Я так тебя ждала!!🙏🏻 И это было 13 лет назад...🙈 Самую главную роль своей жизни из всех исполненных на прославленных сценах мира, я исполнила! Эта роль – МАТЕРИНСТВО! 🙏🏻 Мы живем в роскошном особняке, ездим на подаренном мне майбахе. Скоро ты будешь ездить на коне фризе Зорро. Все у тебя есть. Главная твоя опора – это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться. Моя хорошая, я счастлива, что у тебя есть подруги для которых наш дом открыт! Я счастлива твоему таланту, воспитанию и любви!❤️ Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй.🙏🏻 А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная!🙏🏻👍🏼😊🌺 Горжусь тобой, моя милая. И все сделаю для тебя (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия.

Не остался в стороне и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина опубликовала их общее фото. А позже – еще одно, где позировала с бывшим мужем уже вдвоем. Причем на снимке Волочкова запечатлена обнимающей Вдовина за плечи. "Игорь был рядом со мной в каждый миг рождения Ариши. И мы вместе! Дорожу и берегу в душе🌺 Думаю, Игорь, ты тоже переоценку ценностей сделал. Спасибо за этот день!" – поблагодарила балерина. Анастасия рассказала, что родила дочь за три часа, а накануне сняла танцевальный клип.

Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году. Однако вскоре оказалось, что пышная свадьба – фикция, а на самом деле они даже не были расписаны. Спустя короткое время Анастасия и Игорь расстались. В интервью балерина признавалась, что причиной стало увлечение избранника йогой (по слухам – привлекательной инструкторшей по йоге).

А еще Волочкова жаловалась, что Вдовин позаимствовал у нее три миллиона долларов на развитие бизнеса и якобы не вернул. Впрочем, недавно артистка сообщила, что все же смогла договориться с бывшим мужем.