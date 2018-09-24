Отец рассекретил неизвестные данные о Фриске

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.

Владимир Борисович Фриске снялся в передаче Леонида Закошанского "Выход в люди" на канале "Россия 1". Как оказалось, Леонид стал первым среди телевизионщиков, кто помог Жанне, когда стало известно о ее смертельном диагнозе, причем сделал это не на камеру.

Помимо Закошанского, многие отечественные знаменитости помогли Фриске. "Принесли деньги от Лепса. 100 тысяч евро. Потом Лолита присылала деньги. Я лично знаю. На личный счет Жанне. Коля Басков присылал, по-моему, 600 тысяч", – рассказал Владимир Борисович.

Несмотря на помощь, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Но отец артистки убежден, что время не лечит. "Я думал, будет легче. Нет. Только посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, это опять начинает все вспоминаться, накатывать, слезы... Кто бы что ни говорил, это не может вылечить. Ну как? Это часть твоей жизни, самая хороша, добрая, самая сознательная. И все было по-настоящему, без всяких зарисовок..." – высказался отец Жанны.

Владимир Борисович продемонстрировал семейные фотографии, которые, как сообщил за кадром ведущий передачи, никогда никому не показывал. "Я иногда, бывает... Фотографии есть, где я говорю: "Это Жанна или Наташа (младшая сестра певицы. – Прим. ред.)?" Она (супруга. – Прим. ред.) – мне: "Ты что, совсем уже?" Я говорю: "Ну я точно не могу понять, кто это, Жанна или Наташа", – признался Фриске.

Зашла речь и о сыне Жанны, которого она родила от ведущего Дмитрия Шепелева. Дедушка редко видится с мальчиком, поэтому записал для него обращение. "Платошенька, миленький, я хочу тебе сказать одно: мы с бабушкой тебя любили, любим и будем любить всю жизнь, до конца своей жизни. Ты для нас самое родное, что есть на этом свете. Поверь мне, кто бы там тебе что ни говорил, бабушка та или... Не знаю, кто там говорит... Я знаю, тебе говорили, что бабушка Оля умерла. Нет, бабушка жива. Она ждет с тобой встречи. И я жду с тобой встречи. Когда-нибудь ты все поймешь. Мы тебя очень любим. И все, что здесь есть, где мы живем, это твое", – заявил Фриске.

Он добавил, что Платону принадлежат и квартира Жанны, и ее дом. "Все на тебя уже переписано. И завещание у меня. Лежит завещание на тебя", – сообщил Владимир Борисович.